Liguria ultima in Italia per personale scolastico immunizzato, il Governo pensa all'obbligo

Liguria - Obbligo di vaccinazione per il personale scolastico. Pare sia proprio questo l'orientamento dell'Esecutivo nazionale che si concretizzerà già nella giornata giovedì in un decreto, sempre che superi indenne le prossime 48 ore di prevedibile battaglia politica. La Lega con Salvini ha già fatto sapere di non essere d'accordo e potrebbe profilarsi anche un intervento in due diversi momenti: prima una raccomandazione non vincolante e poi, senza una risposta soddisfacente nelle prenotazioni in tempi brevi, una vera e propria imposizione.



La Liguria, dal canto suo, si conferma ultima regione in Italia per quota di personale scolastico vaccinato a ciclo completo: al 23 luglio, secondo i dati emersi dal report settimanale sulle vaccinazioni, compilato dal ministero della Salute, soltanto il 39,75% della platea di riferimento (31.149 persone) risulta infatti immunizzato. I presidi sono d'accordo sulla necessità dell'obbligo, non i sindacati liguri, che si mantengono scettici e attendisti. C'è da dire che i dati del ministero, hanno fatto notare in questa settimana i sindacati nazionali e lo stesso presidente ligure Toti, sono probabilmente più bassi della realtà perché alcuni vaccinati vengono conteggiati in altre categorie (come gli ultrafragili) o non hanno dichiarato l’appartenenza professionale. Ed è anche per questo che il commissario Figliuolo ha chiesto alle Regioni un dettagliato report da inviare entro il 20 agosto: non si tratta dell’elenco dei docenti non vaccinati, ma un dato aggregato per avere il quadro della situazione.



Secondo la sanità ligure, in base all’incrocio coi dati del ministero dell’Istruzione, il personale vaccinato con almeno una dose è il 74%, mentre nell’ultimo report risulta il 65,24%. Prendendo per buono il primo dato, vorrebbe dire che mancano all’appello circa 8mila lavoratori della scuola. Al di là dei numeri precisi, il confronto con le altre regioni pone la Liguria agli ultimi posti e metterebbe a rischio il ritorno in presenza, considerato sicuro solo oltre l’85% di copertura vaccinale.