Legge urbanistica, la Liguria deve essere modificata in tre punti

Liguria - "La legge è stata stoppata dal Ministero della Cultura, perché attacca il paesaggio. È quindi incostituzionale, come avevamo detto in consiglio senza essere ascoltati" denunciano in una nota i consiglieri regionali Ferruccio Sansa, Selena Candia e Roberto Centi commentando la decisione del Ministero.



Secondo l'assessore regionale Marco Scajola non c'è stata invece "nessuna bocciatura da parte del governo della Legge Urbanistica della Liguria. La legge non ha subito alcuna contestazione e quindi la conseguente approvazione del piano territoriale regionale avverrà in autunno, come previsto". Così l'assessore regionale ligure all'Urbanistica Marco Scajola. "Nel massimo rispetto dell'ambiente - prosegue Scajola - la norma stabiliva di dare maggiori opportunità di sviluppo e recupero del territorio nell'entroterra, con l'obietivo di favorire l'occupazione. Esclusivamente su questo, abbiamo avuto con il governo un confronto costruttivo e quindi faremo le minime modifiche che sono state richieste. Ma la legge urbanistica è valida e andrà avanti. Non c'è stata dunque alcuna impugnativa e chi dice il contrario - conclude - dice il falso".



Ribadiscono la denuncia invece i consiglieri della Lista Sansa. "Questa legge causa "un abbassamento del livello di tutela del territorio" si legge e "viola il principio della pianificazione sovraordinata del territorio". "La Regione - spiega Sansa in una nota - è stata obbligata a modificarla altrimenti il Ministero l'avrebbe impugnata perché ritenuta incostituzionale. Si tratta di una resa del presidente Toti di fronte a uno dei punti cardine della modifica della legge urbanistica regionale".

"La Regione ha cercato di infilare in un articolo una deregolamentazione estrema dell'entroterra e il Ministero se n'è accorto" spiega la consigliera Candia. "Un fatto pericoloso che avrebbe consentito di costruire ancora in una regione dove la percentuale di suolo occupato rispetto al territorio disponibile e pari all'8,3%, superiore alla media italiana (7,6%). Per questo già ad aprile avevamo chiesto di eliminare il discusso articolo 10, come poi imposto dal Ministero".

"Non è così che si salva l'entroterra - continua il consigliere Ferruccio Sansa - Non è certo con il cemento, che fa perdere anche valore alle case esistenti. Servono piuttosto scuole, servizi sanitari, collegamenti digitali, mezzi pubblici.

E serve portare il turismo in tutti i comuni".

I consiglieri spiegano che "la Regione Liguria con la nuova legge urbanistica ha deciso di abrogare il Ptcp (Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico) prima ancora di avere un piano paesaggistico che la Regione dovrebbe fare insieme al Ministero, come prevede il Codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004, che non è mai stato realizzato. Poi dovrebbe affidare ogni decisione al nuovo piano territoriale regionale".



(fonte: Ansa)