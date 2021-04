Lega: "Ok a tavolo interministeriale per sicurezza pescatori"

Liguria - “Ringraziamo il sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, per la disponibilità a sollecitare l'apertura di un tavolo interministeriale di confronto. Appuntamento che sarà anticipato da una videoconferenza con gli armatori in cui saranno raccolte le testimonianze e le necessità del comparto allo scopo aumentare la sicurezza dell’intero settore produttivo., I nostri pescatori svolgono di per sé un lavoro pericoloso, alla mercé degli eventi metereologici. Soprattutto chi svolge pesca d’altura in modo onesto non può rischiare il sequestro del mezzo e dell’equipaggio come avvenuto di recente in Libia. Un evento costato all’equipaggio 108 giorni di terribile prigionia”.

Lo dicono in una nota i deputati della Lega Lorenzo Viviani, responsabile nazionale dipartimento Pesca, e Nino Minardo, responsabile Lega Sicilia.