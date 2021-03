Just Transition Fund, in consiglio regionale passa l'ordine del giorno

Liguria - La Liguria si candida a ricevere una quota dei 907 milioni di euro messi a disposizione dell'Italia dalla Comunità Europea tra il 2021 e il 2026 attraverso il Just Transition Fund per i territori che abbandonano il carbone. Lo fa attraverso un ordine del giorno presentato dal Partito Democratico-Articolo Uno in Consiglio regionale approvato all'unanimità dall'assemblea. “Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno, che ho presentato come primo firmatario insieme al gruppo PD, affinché vengano riconosciute le province di Genova, La Spezia e Savona quali territori ammissibili alla contribuzione prevista dal Just Transition Fund per finanziare la transizione dall’economia legata al carbone alle Nuove start up legate all’innovazione e soprattutto per assicurare le risorse per la bonifica dei siti”. Esulta in particolare Davide Natale, consigliere regionale spezzino del Partito Democratico dopo che il Parlamentino di Via Fieschi ha colto unanimemente una prospettiva di sviluppo che potrebbe rappresentare per la Liguria una svolta epocale: "Ora il Governo e l’Europa dovrà valutare di sostenere quanto richiesto dal consiglio regionale. Oggi abbiamo compiuto un passo importante certo non conclusivo ma necessario per aprire scenari molto interessanti per la Liguria”.