Italia viva, Paita: "Approvare subito prposta di legge comitato vittime Ponte Morandi"

Liguria - "Soddisfazione per la riunione costruttiva tenuta oggi con il Comitato ricordo vittime Ponte Morandi sulla necessita' di portare avanti disegno di legge a favore delle 'vittime dell'incuria nella gestione dei beni strumentali all'erogazione di servizi pubblici e di interesse economico generale'". Lo dichiara Raffaella Paita di Italia viva, presidente della Commissione Trasporti della Camera. "La tragedia del Ponte Morandi - continua - rappresenta una ferita aperta per tutti noi. Ritengo per questo doveroso, in qualita'di presidente della Commissione Trasporti, accogliere questa proposta per testimoniare la nostra massima vicinanza umana e istituzionale. Si tratta di recepire il prezioso contributo offerto dal comitato, di cui ringrazio la presidente Egle Possenti. Ora e' importante attivarci immediatamente garantendo il nostro impegno per completare nel modo piu' rapido l'iter del provvedimento. Dobbiamo, infine, raccogliere l'appello di lavorare tutti insieme per rafforzare la struttura pubblica di controllo dei beni dati in concessione, al fine di monitorare con attenzione la quantita' di risorse investite nella manutenzione. Questa e' una risposta seria da parte delle istituzioni che devono meritare la fiducia che i cittadini ogni giorno ripongono nello Stato".