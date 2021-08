Ipotesi accesso Regione col green pass: FdI vota contro, la Lega si astiene

Liguria - Con 20 voti a favore (centrosinistra, Cinque stelle, Cambiamo, Forza Italia), 3 contrari (Fratelli d'Italia) e 6 astenuti (Lega) oggi in consiglio regionale è stato approvato l’ordine del giorno 398, presentato da Luca Garibaldi (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la Presidenza del Consiglio e l’Ufficio di presidenza a farsi parte attiva affinché si valutino le modalità di applicazione all’Ente Regione della normativa green pass e delle sue possibili evoluzioni. “Crediamo che la politica debba dare l’esempio, perché quello che chiediamo ai cittadini per accedere a ristoranti ed eventi- vaccino e tampone negativo - è giusto che per primi siamo noi a metterlo in pratica”, afferma in una nota il capogruppo del Partito Democratico-Articolo Uno Luca Garibaldi. “Per questo - continua - abbiamo chiesto alla giunta e al consiglio di studiare le modalità, in vista della ripresa del consiglio a settembre, su come applicare il green pass per l’accesso in Regione, secondo le normative previste dal decreto nazionale”.



Inoltre oggi il onsiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 403, presentato ancora da Garibaldi e sottoscritto dai colleghi del gruppo Pd-Art.1, che impegna la giunta a prevedere che le farmacie siano adeguatamente fornite per supportare i cittadini, ad esempio con la stampa del green pass e adottando specifici protocolli con le associazioni per il supporto alle attività burocratiche collegate all’emissione del documento.