Infrastrutture, Viviani: "Nome De Carolis irricevibile per vertice Anas, Giovannini chiarisca"

Liguria - “Il nome di Ugo De Carolis al vertice di Anas è del tutto inappropriato e irricevibile. De Carolis è stato manager di fiducia del gruppo Atlantia durante la gestione di Giovanni Castellucci, ex ad Autostrade per l’Italia. Una nomina che rappresenterebbe una grave mancanza di rispetto nei confronti dei genovesi e dei liguri. Il nostro Paese ha un serbatoio di manager importante da cui pescare, il ministro Giovannini chiarisca subito la posizione del Mims”.



Così commenta il deputato della Lega Lorenzo Viviani l’indiscrezione secondo cui l’ex amministratore delegato di Aeroporti di Roma sarebbe in pole position per il ruolo di ad di Anas.