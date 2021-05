Infrastrutture: Paita (Iv): "Finanziare tratti liguri Aurelia bis"

Liguria - "Ho chiesto al ministro dei Trasporti di inserire nel Dl Semplificazioni interi tratti di Aurelia bis da finanziare e velocizzare in Liguria". Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva."Questo è il solo modo di far uscire la regione dal suo isolamento e creare alternative alla viabilità autostradale nei momenti in cui è interrotta. Il tunnel della Fontanabuona, l'Aurelia bis a La Spezia, Savona, Imperia, il rifacimento gallerie S.Anna , solo per fare alcuni esempi, devono essere finanziate subito. L'emergenza in Liguria non può più attendere", conclude.