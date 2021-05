Il Pci sostiene la raccolta straordinaria di medicinali per l'emergenza in Palestina

Liguria - "Il Partito Comunista Italiano sostiene l’iniziativa di Music for Peace che sta organizzando una missione di emergenza in aiuto alla popolazione civile palestinese stremata dalla guerra e chiede il supporto di tutti voi!



Potete aiutarci in modo molto semplice: portandoci i farmaci richiesti e condividendo questo messaggio con tutti i vostri contatti.



Qui, di seguito, i medicinali urgenti per cui è prevista la raccolta:

- Ibuprofene

- Diclofenac

- Indometacina

- Celecoxib

- Paracetamolo

- Naprossene

- Ampicillina

- Amoxicillina

- Ceftriaxzone

- Claritromicina

- Ciprofloxacina

- Azitromicina

- Acido Tranexamico

- Ferro

- Acido Folico

- Vitamina B1+B2+B6

- Vitamina E

- Gentamicina



La consegna può essere effettuata presso le nostre sedi di Genova in Via Garello 17 (lunedì 24/5 e mercoledì 26/5 dalle 15,30 alle 18), di Sarzana in Via Mascardi 39 (lunedì 24/5 e mercoledì 26/5 dalle 10 alle 12) , presso il Circolo Milleluci di Savona in Via Chiabrera 4 (martedì 25/5, mercoledì 26/5 e giovedì 27/5 dalle 8,30 alle 18) o contattandoci ai numeri 328/1422453 (Genova), 380/3320616 (La Spezia), 340/3211903 (Savona) e deve avvenire entro il 27 Maggio in modo si possa garantire, il 28 Maggio, l’arrivo del materiale alla sede di Music for Peace. In caso contrario non ci sarebbe il tempo necessario per preparare i materiali per questa missione.



Contiamo su di voi, la lotta della Palestina è anche la nostra; insieme possiamo fare sempre la differenza!".





PARTITO COMUNISTA ITALIANO

Federazione della Liguria