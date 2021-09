Green pass, Battistini: "Toti chieda di estenderlo anche ai mezzi pubblici a breve percorrenza"

Liguria - "La politica dovrebbe mostrare più coraggio e coerenza, soprattutto quella regionale. Mi riferisco in particolar modo al presidente Giovanni Toti.



È necessario che si interfacci col Governo e chiarisca dei nodi sul Green Pass che devono essere sciolti.



Mettere il Green Pass obbligatorio per viaggiare sui treni a lunga percorrenza è un errore. Bisogna estendere l'obbligatorietà a tutti i mezzi pubblici indipendentemente dal tipo di percorrenza.



Una Regione turistica come la nostra lo dimostra fin troppo bene. I problemi maggiori si rilevano sui treni a corto raggio. Basti pensare al CinqueTerre Express che ha un afflusso di turisti esorbitante e nessun controllo di tipo sanitario. Sui marciapiedi delle stazioni la calca è evidente. Sulle carrozze, inevitabile e diventa alto il rischio di assembramento, di difficoltà nel rispetto delle distanze minime di sicurezza e dunque la probabilità di contagio sale.



La stessa valutazione è applicabile per gli autobus e per i battelli che ancora affollati collegano le nostre perle: Palmaria, Portovenere, Punta Corvo e Cinque Terre.



Inoltre dire che il Green Pass debba essere obbligatorio per gli utenti (dei mezzi pubblici, ad esempio) o dei clienti (di bar, ristoranti, cinema, palestre) e non estendere tale obbligo al personale di bordo, agli operatori, ai lavoratori è, anche in questo caso, assurdo e pericoloso!



Insomma, è inutile girarci intorno: o si dice che il vaccino è obbligatorio o si dice, almeno, che il Green Pass è obbligatorio in tutte quelle situazioni che prevedono un'attività sociale che può essere rischiosa per la salute propria o altrui: viaggiare, allenarsi, studiare, fare acquisti, consumare nei bar o nei ristoranti, lavorare.



La Liguria deve fare da battistrada nazionale e proporre delle nuove linee guida al Governo Draghi e al Ministro Speranza. Toti svolga il suo ruolo nell'interesse dei liguri e di chi viene a visitare la nostra Regione".



Francesco Battistini

Partito Democratico