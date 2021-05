Governo ridistribuisce i nuovi migranti sbarcati: in Liguria attese 44 persone

Liguria - Il governo ha deciso di distribbuire sul territorio nazionale i quasi seicento migranti sbarcanti in questi giorni sulle coste italiane: gli uffici del Viminale hanno preso contatto con i sindaci italiani per organizzare la divisione. In Liguria sono previste 44 persone, in arrivo venerdì, secondo quanto rilancia l’agenzia Dire. Giovedì toccherà a Campania, Abruzzo, Veneto e Lazio con 40 persone a testa, Umbria con 49, Marche con 50, Piemonte e Lombardia con 60, Puglia con 25. Venerdì, oltre alla Liguria, sono previsti arrivi anche in Emilia-Romagna, con 60 persone, Basilicata con 43, Sicilia con otto: i migranti distribuiti nelle regioni italiane tra giovedì e venerdì saranno 559. Sulle barricate la Lega Salvini premier: “Ovunque amministri la Lega non c’è spazio e non ci sono soldi – hanno scritto in una nota stampa congiunta Edoardo Rixi e Matteo Camiciottoli – Ogni euro in cassa sarà utilizzato per aiutare famiglie e lavoratori in difficoltà. Per la Lega difendere i confini non è un reato ma un dovere”.