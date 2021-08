Giustizia, anche la Liguria chiede il referendum tra le polemiche

Liguria - Anche la Liguria, sesta e dunque non determinante Regione, chiede il referendum sulla riforma della Giustizia.

Ieri pomeriggio, infatti, il Consiglio regionale ha dato via libera alla richiesta di indire i sei quesiti referendari sulla giustizia proposti dalla Lega e dal Partito Radicale, passati coi soli voti della maggioranza. Il gruppo di Fratelli d’Italia non ha sottoscritto e si è astenuto sui quesiti riguardanti l’abolizione della legge Severino e la modifica della disciplina sulle misure cautelari, mentre tutti i consiglieri di opposizione sono usciti dall’aula e non hanno partecipato alla votazione.



Referendum abrogativo di articoli delle “Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura"

Con 19 voti a favore (Maggioranza) (La minoranza ha abbandonato l’aula) è stata approvata la Proposta di deliberazione 21 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari, Laura Lauro) che propone l’abrogazione dell’articolo 25, comma 3, della legge 196 del marzo 1958, relativa alla costituzione del Consiglio Superiore della Magistratura. In particolare, il testo interviene sul sistema di presentazione delle candidature per l’elezione della quota di magistrati che compongono il Consiglio Superiore della Magistratura: attualmente la norma richiede che la candidatura debba essere presentata unitamente ad una lista di magistrati presentatori. Con la modifica della legge verrà consentito ad ogni magistrato di presentare la propria candidatura all’organo di autogoverno, senza la necessità dell’appoggio di una lista di magistrati presentatori.

Attualmente il Csm è composto da 27 membri: 3 sono di diritto (il Capo dello Stato, che lo presiede, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione), 16 sono togati, cioè eletti fra tre collegi (magistrati di cassazione, pubblici ministeri, magistrati di merito), 8 sono laici, cioè avvocati e/o docenti universitari, eletti in seduta comune dalle due Camere del Parlamento.



Referendum abrogativo di articoli del “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità, civile dei magistrati"

Con 19 voti a favore (Maggioranza) (La minoranza ha abbandonato l’aula) è stata approvata la Proposta di deliberazione 23 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari, Laura Lauro): Richiesta di referendum abrogativo di alcuni articoli della legge 117 del 1988 “Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità, civile dei magistrati". Il quesito determina le condizioni per l’azione diretta contro il magistrato, per responsabilità civile, da parte di chi ha subìto un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario compiuto da un magistrato con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni o per diniego di giustizia. Viene, quindi proposta, l’abrogazione delle disposizioni degli articoli della legge 117 che attualmente prevedono, in caso di responsabilità civile del magistrato, che si agisca contro lo Stato anziché direttamente contro il magistrato. I magistrati saranno, così, equiparati a quanto previsto per gli altri dipendenti pubblici, per i quali l’articolo 28 della Costituzione prevede che siano direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti e che in tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato.



Richiesta di referendum abrogativo di articoli su “Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei Consigli Giudiziari"

Con 19 voti a favore (Maggioranza) (La minoranza ha abbandonato l’aula) è stata approvata la Proposta di deliberazione 25 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari, Laura Lauro) ”Richiesta di referendum abrogativo dell’”Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e nuova disciplina dei Consigli Giudiziari". Il quesito intende attribuire un uguale potere di discussione e deliberazione ai componenti “laici”, cioè avvocati e professori universitari, e “togati”, cioè i magistrati, in tutte le materie di competenza del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. In particolare anche i componenti “laici” dei due organismi potranno, così, formulare i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati, una competenza attribuita attualmente in via esclusiva ai componenti “togati”. La nuova normativa consentirà, quindi, una partecipazione “paritaria” a tutti i componenti di questi organi dell’ordinamento giudiziario nelle discussioni e deliberazioni, senza distinzione di materie tra componenti “laici” e “togati”.

Attualmente il Consiglio direttivo della Corte di Cassazione è composto da 14 membri: 3 di diritto (primo presidente della Corte, procuratore Generale della Corte, presidente del consiglio nazionale forense), 8 magistrati eletti da tutti i magistrati della Corte di Cassazione al loro interno, 2 professori di ruolo in materie giuridiche, 1 avvocato con almeno 20 anni di attività nominato dal Consiglio nazionale forense. Attualmente i Consigli giudiziari son insediati presso ogni Corte d’Appello e sono composti da magistrati e membri non togati (docenti universitari e avvocati) e rappresentano un organo di autogoverno della magistratura in ausilio al Csm.



Richiesta di referendum abrogativo di articoli relativi alle leggi sull’organizzazione della magistratura

Con 19 voti a favore (Maggioranza) (La minoranza ha abbandonato l’aula) è stata approvata la Proposta di deliberazione 27 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Stefano Balleari, Laura Lauro): Richiesta di referendum abrogativo su "Nuova disciplina dell'accesso in Magistratura. Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario”. Il quesito interviene su 5 diversi testi normativi e chiede di pronunciarsi sulla separazione delle carriere fra magistratura requirente e magistratura giudicante in modo da non consentire i passaggi, nella magistratura, fra ruoli requirenti, o di pubblico ministero, e giudicanti, o di giudice, intervenendo sulla disciplina che regola questi passaggi. Il referendum interessa, dunque, anche i percorsi formativi e il conseguente giudizio di idoneità che accompagnano i mutamenti di funzione rispetto ai termini attualmente consentiti. Resta al magistrato la scelta sull’esercizio della funzione, ma questa sarà irreversibile.



Richiesta di referendum su misure di custodia cautelare

Con 16 voti a favore (Cambiamo, Lega Liguria-Salvini, FI) e 3 astenuti (FdI) (La minoranza ha abbandonato l’aula), è stata approvata la Proposta di deliberazione 29 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Laura Lauro): Richiesta di referendum abrogativo "Approvazione del codice di procedura penale" – Il quesito referendario interviene sulle misure cautelari coercitive o interdittive, compresa la custodia cautelare in carcere e individua le condizioni che possono richiedere queste misure a carico degli indagati, o comunque di soggetti non ancora condannati in via definitiva. Attualmente le tre condizioni sono: il pericolo di inquinamento delle prove, il pericolo di fuga e la reiterazione del reato. Il quesito riguarda la terza di queste condizioni e propone di limitare la possibilità del ricorso alle misure cautelari, escludendo quella che riguarda il rischio di reiterazione della stessa specie di reato per la quale si procede. Resta la possibilità di applicare le misure cautelari quando ricorra il pericolo di commissione di gravi delitti con uso di armi o altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero di criminalità organizzata.



Richiesta di referendum abrogativo del "Testo Unico disposizioni materia incandidabilità e divieto ricoprire cariche elettive e governo"

Con 16 voti a favore (Cambiamo, Lega Liguria-Salvini, FI) e 3 astenuti (FdI) (La minoranza ha abbandonato l’aula), è stata approvata la Proposta di deliberazione 31 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Brunello Brunetto, Alessio Piana, Mabel Riolfo, Claudio Muzio, Angelo Vaccarezza, Laura Lauro): Richiesta di referendum abrogativo "Testo Unico disposizioni materia incandidabilità e divieto ricoprire cariche elettive e governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”. Il quesito chiede il superamento della cosiddetta “Legge Severino”, che definisce i requisiti per la candidabilità alle cariche elettive e configura i casi che possono determinare la sospensione o anche la decadenza dalle stesse cariche elettive. La sua abrogazione rimetterà la disciplina della incandidabilità a cariche elettive alla disciplina che riguarda le sanzioni accessorie della interdizione dai pubblici uffici definita dal codice penale e dalle diverse leggi di settore.