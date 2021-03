Giunta regionale si impegna a sostenere il comparto socio-sanitario

Liguria - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 67, presentato da Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta al ristoro delle posizioni dei gestori delle rsa rispetto alle attività residenziali secondo le interlocuzioni e le trattative in corso anche in riferimento ai contenziosi. Nel documento si ricorda che l'emergenza COVID ha messo a dura prova i gestori delle rsa da marzo 2020 e che negli anni, a fronte della regressione tariffaria operata dalla Regione, ci sono state varie sentenze del TAR che hanno dato ragione ai gestori e un ricorso è stato già vinto dagli stessi gestori di RSA che hanno sostenuto ingenti spese aggiuntive per la sanificazione e l'acquisto di DPI.

L’assessore alle politiche socio sanitarie Ilaria Cavo ha chiesto alcune modifiche che sono state accolte da Rossetti.