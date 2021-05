Giampedrone chiede A12 gratis tra Sestri Levante e Lavagna

Liguria - L’apertura immediata dei caselli di Sestri Levante e Lavagna con la gratuità del tratto per i mezzi leggeri e l’impiego fin da subito di personale di Autostrade per l’Italia a supporto dei Comuni interessati per gestire le problematiche sulla viabilità ordinaria. Queste le richieste avanzate con forza dall’assessore alle Infrastrutture e Protezione civile di Regione Liguria Giacomo Giampedrone nel corso dell’incontro in corso in videoconferenza a seguito della decisione di chiudere immediatamente ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate il viadotto sull’autostrada A12 tra Sestri Levante e Lavagna.

“Sono sconcertato per questa decisione – ha affermato Giampedrone – senza alcuna previsione sui tempi. Sono vicino ai sindaci che non credo potranno gestire a lungo un’emergenza come questa, con il passaggio del traffico pesante sulla viabilità ordinaria in entrambe le direzioni tra Sestri Levante e Lavagna. La prima cosa da fare – sottolinea Giampedrone - è aprire i caselli alzando le sbarre per agevolare il passaggio almeno dei mezzi leggeri: un’azione che andava predisposta contestualmente alla decisione di chiusura al traffico pesante della tratta autostradale. Ritengo inoltre indispensabile - conclude - che Autostrade debba immediatamente uscire dai caselli con il proprio personale per aiutare chi esce dall’autostrada, in supporto al personale della Polizia Locale dei Comuni a cui toccherà affrontare uno sforzo enorme per gestire una situazione già difficilissima”.