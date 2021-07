Fratelli d'Italia, una sezione dedicata alle imprese

Liguria - “Le aziende liguri vanno supportate nella fase di acquisizione delle risorse economiche messe a disposizione dall’UE, molte non hanno attitudine con questo ormai importante momento aziendale". Lo afferma in una nota Enrico Malvasi, Presidente Dipartimento Ligure delle Imprese e Mondi Produttivi di Fratelli d'Italia, commentando l'arrivo di fondi dalla Comunità Europea. "Il dipartimento ligure delle imprese e mondi produttivi di Fratelli d’Italia - prosegue - ha creato una sezione dedicata alle aziende liguri che vogliono avere un supporto informativo e attuativo in merito ai bandi ed opportunità economiche attualmente a disposizione e di quelli che verranno presentati prossimamente. Trattasi di una funzione aziendale, quella del reperimento delle risorse per la ripartenza post-covid, molto importante e molto sofferta da buona parte delle aziende liguri che lascia sul terreno moltissimo capitale disponibile ad esse dedicato. È stata creata appositamente una sezione che dialogherà con le aziende interessate per risolvere con loro tutte le problematiche che si riscontreranno ed è già disponibile l’elenco dei vari bandi attivi ai quali le aziende possono partecipare. Le aziende possono scrivere a: dip@impreselaspezia.fdi@gmail.com"