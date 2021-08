Fp Cgil e Cisl Fp: "Sospiro di sollievo per le Pa, ma la proroga non basta"

Liguria - “Rivolgiamo un ringraziamento a tutti gli attori istituzionali e politici che in questo anno hanno ascoltato le ragioni della mobilitazione dei lavoratori della Pubblica Assistenza della Spezia". E' quanto si legge in una nota dei sindacalisti Marzia Ilari segreteria Fp Cgil e

Fabio Cidale della segreteria Cisl Fp della Spezia che proseguono: "Un grazie a tutti i consiglieri regionali del territorio ed al lavoro svolto che ha portato al posticipo dell’entrata in vigore della legge che impediva alla Pubblica assistenza di effettuare servizi di onoranze funebri. Tiriamo oggi un sospiro di sollievo. Non possiamo dire che il sistema delle Pubbliche Assistenze sia salvo ma i tre anni di posticipo ci danno il tempo di lavorare e dialogare per trovare una soluzione che tuteli nel migliore dei modi la Pubblica assistenza e i suoi lavoratori. ”