Forza Italia per la riforma fiscale, Bagnasco: “Segnale importante dai cittadini”

Liguria - Sono state circa un migliaio le firme raccolte nel corso del week-end da Forza Italia Liguria a sostegno della proposta di riforma fiscale promossa dal movimento politico fondato da Silvio Berlusconi. I banchetti sono stati allestiti a Genova, Ventimiglia, Sanremo, Rapallo, Chiavari e La Spezia.



“Il successo di questa iniziativa – commenta il coordinatore regionale Carlo Bagnasco – è un segnale importante da parte dei cittadini e dà ancora più forza alla proposta che il nostro partito sta portando avanti a livello nazionale. Il tema di un fisco più equo e più giusto è molto sentito e Forza Italia da sempre si batte affinché il carico su famiglie e imprese sia più sostenibile, ai fini di una ripresa economica che porti più benessere, più sviluppo e più opportunità di lavoro. Ringrazio perciò – prosegue - tutte le persone che hanno dato il proprio sostegno alla nostra campagna ‘Meno tasse, più crescita’. Ringrazio altresì i nostri dirigenti e militanti che in questo caldo fine settimana hanno dedicato il proprio tempo all’allestimento dei banchetti e dei gazebo e alla raccolta delle firme, con un impegno e una passione davvero straordinari. Il buon risultato di questa iniziativa, preceduta lo scorso giovedì da una proficua riunione della nostra Scuola di Formazione regionale in cui è intervenuto anche l’on. Sestino Giacomoni, membro del Coordinamento di Presidenza di Forza Italia, è uno sprone per proseguire con determinazione nel percorso di rafforzamento, rilancio e rinnovato radicamento territoriale del nostro movimento politico. Ricordo infine – conclude Bagnasco - che è possibile firmare anche on line la petizione per sostenere le 22 proposte di Forza Italia per la riforma del fisco, all’indirizzo: https://petizioniforzaitalia.it/”.