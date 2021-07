FdI: "Governo ha avviato campagna di terrorismo mediatico su Green pass"

Liguria - "Incapace di programmare il rilancio della Nazione, il governo ha avviato una campagna di terrorismo mediatico sul green pass che rischia di essere il colpo di grazia per il turismo". Lo dichiarano il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, il responsabile nazionale dipartimento Turismo FDI, Gianluca Caramanna, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e gli assessori regionali al Turismo Lara Magoni (Lombardia), Gianni Berrino (Liguria), Fausto Orsomarso (Calabria), Manlio Messina (Sicilia).



"Obbligare i cittadini - aggiungono - a presentare il documento vaccinale all'ingresso di attivita' commerciali, ad esempio come bar e ristoranti, e' una decisione infondata perche' la pressione su terapie intensive e ospedali e' al minimo. E' impensabile costringere delle persone non vaccinate a doversi sottoporre a tamponi ogni due giorni solo per andare a pranzo o a cena. Questa scelta rischia di uccidere un comparto strategico per l'economia dell'Italia, un settore che piu' degli altri ha pagato le scellerate misure anti-Covid adottate dai governi e da Speranza. Una strada che colpira' non solo il turismo interno ma anche quello dall'estero e assume i toni di un ricatto piu' che una strategia efficace contro il Covid".