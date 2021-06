Diritti, convenzioni internazionali e parità di genere in Turchia, consiglio regionale compatto

Liguria - Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione 31, presentata da Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini) e sottoscritta dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a condannare ogni tipo di autoritarismo posto in essere dal Governo turco, a favore del rispetto delle convenzioni internazionali, dei diritti umani e della parità di genere, ribadendo in ogni sede competente la ferma contrarietà all’ingresso della Turchia in Unione Europea. La mozione, inoltre, impegna la giunta a chiedere al Governo, ed in particolare al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che venga convocato quanto prima l’ambasciatore turco per manifestare ufficialmente la ferma condanna dell’Italia rispetto all’atteggiamento del presidente turco contro le opposizioni. Stefano Mai (Lega Liguria-Salvini), Gianni Pastorino (Linea Condivisa) e Davide Natale (Pd-Articolo Uno) sono intervenuti esprimendo parere favore alla mozione.