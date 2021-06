Dirigenti e lavoratori Pubblica Assistenza in trasferta a Genova per dare battaglia

Liguria - "C’è un clima collaborativo tra tutte le forze politiche del Consiglio Regionale per risolvere la vertenza che coinvolge la Pubblica Assistenza spezzina. Adesso si proceda in concerto per adeguare le condizioni normative che tutelino il servizio ed i posti di lavoro". Così Roberto Centi, consigliere regionale Lista Sansa, a margine della conferenza dei capigruppo che questa mattina ha incontrato ed ascoltato dirigenti e lavoratori della Pubblica Assistenza spezzina ed i sindacati. Continua Centi: “Mi fa piacere che tutti i colleghi di maggioranza e minoranza si siano resi conto che la Pubblica Assistenza spezzina non rappresenta affatto una anomalia, ma una situazione del tutto legittimata ad operare, un patrimonio di valori e lavoro da tutelare. Adesso si tratta di armonizzare questa situazione alla legislazione nazionale e regionale, essendoci tutte le condizioni per farlo. Confido in un fruttuoso lavoro di squadra in commissione ed in aula nelle prossime settimane per arrivare ad un obiettivo, a questo punto, comune a tutti”.



Così durante l’incontro dei capigruppo del Consiglio Regionale con una delegazione di volontari, dipendenti e loro rappresentanti sindacali, tutti i consiglieri presenti si sono assunti l’impegno di trovare una soluzione che soddisfi le esigenze delle Pubbliche Assistenze della Spezia e di Lerici e che non si presti ad eventuali ricorsi. “Un grande risultato - ha detto Davide Natale, consigliere regionale spezzino del Pd - che parte dalla presentazione della nostra proposta di legge che prevede il ritorno alla situazione ante la riforma del luglio scorso. Sono soddisfatto che tale scelta veda coinvolti tutti i gruppi del Consiglio. In tempi brevi saremo capaci di trovare una soluzione che salvaguardi la storia dell’associazione e il suo futuro. Colgo l’occasione per ringraziare tutti i volontari che quotidianamente si dedicano a questo servizio.