Detenzione uccelli vivi, Natale (Pd): "Necessario intervenire per integrare regolamento"

Liguria - "Il vice-presidente della giunta rispondendo alla mia interrogazione ha riconosciuto l’esigenza di intervenire per integrare il regolamento per la disciplina della detenzione ed uso di richiami vivi per la caccia. Lo ripeto, indipendentemente da come la si possa pensare sull’argomento, non è possibile che alcune lacune normative siano pagate dai cittadini". Così Davide Natale, consigliere regionale del Pd, che aggiunge: "L’attuale normativa lascia aperte interpretazioni che hanno portato alla denuncia penale di alcuni cacciatori. Come abbiamo dichiarato in altre sedi, siamo disponibili a dare il nostro contributo per risolvere la questione. Il fatto che questa necessità sia stata riconosciuta anche dalla maggioranza ci fa pensare che si possa superare questa situazione. Certo mi viene da dire che avevamo ragione quando richiedevamo un intervento normativo e a distanza di pochi giorni abbiamo potuto verificare che eravamo bene informati sulla questione. Manifestiamo soddisfazione che la nostra segnalazione abbia contribuito a risolvere una situazione che poteva creare problemi più importanti".