Covid, Gagliardi: "Paradossali i tagli alla formazione delle professioni sanitarie"

Liguria - "Sorprendono in negativo i numeri delle immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie fissati dal ministero dell'Universita' e della Ricerca. Nell'accordo Stato-Regioni si parlava dell'innalzamento della richiesta del numero, sottolineando la necessita' di specifiche competenze particolarmente richieste nella gestione dell'emergenza pandemica ancora in atto. Rispetto agli oltre 23mila posti destinati ai giovani eroi in camice bianco, il ministero ha deciso di definirne poco piu' di 17mila. Il ministro Messa intervenga e ci spieghi perche' non ha accolto le indicazioni della Conferenza Stato-Regioni e dei sindacati. Sembra infatti paradossale che, proprio alla luce dell'emergenza pandemica e con le evidenti carenze di sanitari, si sia scelto di formare il 30% di personale sanitario in meno del necessario". Cosi' la deputata di Coraggio Italia, Manuela Gagliardi in una nota.