Covid, Gagliardi: "Modello Liguria sia modello Italia"

Liguria - "Ancora una volta la Liguria rappresenta un modello virtuoso per il resto del Paese: è infatti la prima regione a consentire le vaccinazioni anche in farmacia, presidio sanitario presente in maniera capillare sul territorio nazionale. Il coinvolgimento della rete delle farmacie e del suo personale è uno snodo strategico nella campagna vaccinale. Se fosse adottato anche a livello nazionale infatti consentirebbe di superare le lentezze burocratiche e dare un impulso decisivo all’immunizzazione della popolazione. Il vaccino è l'arma principale nella lotta al COVID-19, fondamentale per il ritorno alla normalità e alla ripresa economica. Il modello Liguria dimostra come con la buona amministrazione si ottengono i risultati, mi auguro quindi che la linea tracciata dal Presidente Toti sia da guida per il resto del Paese". Lo dichiara in una nota l'onorevole Manuela Gagliardi di Cambiamo!.