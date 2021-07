Corsie per non vedenti nelle piscine liguri, l'interrogazione della Lega

Liguria - Il consigliere regionale Brunello Brunetto (Lega Liguria-Salvini), nella seduta di ieri, ha presentato un’interrogazione, sottoscritta dai colleghi del gruppo, in cui ha interrogato la giunta "per conoscere se si intendono adottare iniziative volte ad assicurare nelle piscine della Liguria almeno una corsia attrezzata per i non vedenti e gli ipovedenti". Brunello ha rilevato che il nuoto è particolarmente adatto a persone con disturbi della vista ma che in Italia e in Liguria le piscine con corsie attrezzate mediante dispositivi acustici per non vedenti e ipovedenti sono ancora troppo poche.

L’assessore allo sport Simona Ferro ha spiegato che il Comitato regionale del Cip (Comitato paraolimpico) ha comunicato che è «sempre garantita negli impianti di proprietà pubblica la riserva di corsie dedicate alla pratica del nuoto per soggetti con disabilità, inclusi ipovedenti e non vedenti». Ferro ha comunque assicurato che affronterà ulteriormente il problema con CIP, Federazione nuoto e gestori degli impianti affinché sia garantita la disponibilità di una corsia riservata in giornate e fasce orarie stabilite.