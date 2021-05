Centi: “No a liberalizzazioni codice appalti, è un regalo alle mafie”

Liguria - “La liberalizzazione codice appalti, il massimo ribasso e l'appalto integrato contenute nel Ddl semplificazioni sono un vero e proprio regalo alle mafie.” Così Roberto Centi, presidente commissione antimafia del Consiglio regionale della Liguria, che continua: “L'esigenza di velocizzare e sburocratizzare le grandi opere in Italia si può ottenere con la riduzione delle stazioni appaltanti, il controllo dei processi e l'occupazione di qualità, non certo con norme che, di fatto, creano le condizioni per l'infiltrazione della criminalità organizzata e per la corruzione, specialmente in aree, come la Liguria, in cui il fenomeno è già molto grave. Al contrario, è proprio questo humus sottoculturale che dobbiamo combattere tutti uniti, Istituzioni, forze produttive e sindacali. Il governo ci ripensi ed elimini questi provvedimenti.”