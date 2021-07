Capezzoli: “Italia dei Valori rientra in Parlamento e con lei anche la legalità e la lotta alla corruzione”

Liguria - In Senato, nei giorni scorsi, si è tenuta la presentazione delle componenti dell’Italia dei Valori alla Camera e al Senato. Tanti ingressi eccellenti nel partito tra cui: Piera Aiello, Elio Lannutti, l’Ex ministro Elisabetta Trenta ed i testimoni di giustizia Pino Masciari ed Ignazio Cutrò.

“Grazie agli ingressi di personalità come Piera Aiello, Ignazio Cutrò e Pino Masciari sarà possibile portare avanti, ancora con più forza, le tematiche di lotta alla corruzione ed illegalità presenti, ma spesso dimenticate, anche nel territorio ligure”. Così Domenico Capezzoli coordinatore regionale

della Liguria.” Occorre riportare al centro i temi fondamentali della Regione quali ad esempio la viabilità, elemento imprescindibile per la ripartenza post Covid del turismo e per il regolare svolgimento delle attività commerciali. “Non è pensabile- conclude Capezzoli- che prima dell’avvento della stagione estiva non si sia riusciti a fare la regolare manutenzione delle strade portando così al blocco totale delle principali arterie regionali. Ci rivolgiamo a tutti quei cittadini delusi, ma che non vogliono piegare la schiena e vogliono combattere per una Liguria migliore. Vogliamo portare avanti una politica del fare e non degli slogan.”