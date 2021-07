Caos autostrade, Toti: “Intollerabili altri 90 giorni di code, chiesto di lavorare solo di notte”

Liguria - “Dopo un’altra giornata di caos intollerabile sulle autostrade della nostra regione, poco fa ho sentito l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi: oggi, secondo la programmazione, si fermeranno molti cantieri, alcuni definitivamente. Ma fino a quando non cesseranno i lavori sulla galleria Ranco tra Genova e Savona, i disagi saranno enormi. Questo è infatti uno dei tratti più trafficati della rete autostradale ligure e le così si ripercuotono anche sulla viabilità cittadina. Si tratta di lavori giudicati urgenti e improcrastinabili dagli ispettori del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile. Dunque non possono essere interrotti. Ho chiesto però ad Aspi di cambiare il piano di lavori, lavorando solo la notte. La Liguria non può sopportare ancora 90 giorni, perché tanto dureranno i lavori, di caos come quello vissuto oggi e nelle scorse giornate”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle lunghe code che da giorni paralizzano la rete autostradale ligure.



Il cantiere nella galleria Ranco tra Varazze e Savona è uno di quelli che rimarranno attivi anche dopo il 15 luglio: gli altri riguardano la A10 tra Pegli e Pra’ (questo attivo solo di notte, tranne la domenica) e la A12 nella galleria Maddalena tra Rapallo e Chiavari e nella galleria Santa Giulia tra Lavagna e Sestri Levante. Più volte nei tavoli delle scorse settimane il presidente Toti e l’assessore Giampedrone avevano chiesto di puntare soprattutto sui lavori notturni, ma Autostrade vuole limitare al massimo questa modalità perché i costi del personale sono molto più alti e le condizioni di sicurezza sono inferiori. Anche i quattro cantieri “improcrastinabili” chiuderanno temporaneamente il 7 agosto, secondo la programmazione concordata a giugno, regalando così alla Liguria almeno due (forse tre) settimane di tregua totale dai cantieri. Le lavorazioni però dovranno riprendere col mese di settembre e al momento non c’è nessuna certezza su quello che accadrà.