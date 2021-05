Caos autostrade, Tosi: "Ma esattamente Toti e Aspi cosa si sono detti ai tavoli?"

Liguria - “Apprendiamo che Società Autostrade non smobiliterà il cantiere sull'A10. A due giorni dal piano concordato (chissà intorno a quali tavoli, visto che tutto è stato deciso nelle segrete stanze della maggioranza), stupisce che la concessionaria non riesca ora a rispettare gli impegni presi. E dunque, sì: la smobilitazione dei cantieri, sbandierata da Toti con toni trionfalistici, parte male”.

Lo dichiara il capogruppo regionale Fabio Tosi commentando la notizia secondo cui Società Autostrade, a causa di una difettosità nella galleria Provenzale, non rimuoverà il cantiere sull'A10 tra Genova Aeroporto e Savona.



“Come opposizione, per non essere tacciati di “gufismo” (passatempo preferito del centrodestra ligure quando chicchessia osa sollevare quesiti), ci siamo astenuti dall’avanzare dubbi sull’effettiva fattibilità di quanto promesso. I fatti però ancora una volta ci danno ragione: è stata l’ennesima uscita mediatica anzitempo. Un po’ come l'oste - prosegue Tosi - con cui i soliti buontemponi non vogliono fare i conti. Intanto, concediamo il beneficio del dubbio: attendiamo copia dei verbali delle riunioni che si sarebbero tenute dall’inizio dell’anno con i concessionari delle tratte liguri. In merito abbiamo fatto richiesta di accesso agli atti: gradiremmo riceverli entro i 30 giorni dalla presentazione e non con il solito comodo della maggioranza”.