Cambiamo, parte la campagna delle adesioni. Appuntamenti anche alla Spezia

Liguria - Nella giornate di venerdi` 21, sabato 22 e domenica 23 maggio, in tutta Italia, saranno presenti gli stand di Cambiamo. "Saranno sparsi per il territorio ligure saranno presenti in maniera ancora piu` capillare rispetto alle ultime apparizioni per poter offrire, a tutti i cittadini che lo vorranno, la possibilita` di iscriversi e aderire a Cambiamo - si legge in una nota del partito -. La sottoscrizione della tessera potra` essere effettuata nei gazebo, compilando un modulo cartaceo, oppure online eseguendo tutti passaggi necessari sul sito cambiamo.eu".



"Non siamo usciti dalla situazione di difficolta` dovuta alla pandemia con la velocita` che tutti auspicavamo, ma possiamo dire che la luce in fondo al tunnel adesso e` davvero vicina. - spiega Angelo Vaccarezza, coordinatore regionale di Cambiamo! e capogruppo del partito in consiglio regionale - Se finalmente si riesce ad intravedere un futuro piu` roseo e` anche grazie al lavoro svolto dal presidente Giovanni Toti, e dalla sua Giunta, in sede di campagna vaccinale. Cambiamo!, pero`, non intende fermarsi qui e vuole continuare a rinsaldare il proprio ruolo di primo partito della regione, ottenuto alle scorse elezioni regionali, entrando ancora di piu` a contatto con i cittadini e le loro istanze. Per disegnare un futuro ancora migliore per la nostra Liguria invito chiunque voglia a venire a farci visita presso i nostri gazebo, anche solo per poterci confrontare sulle richieste, sulle idee e sulle domande che arrivano dal territorio".



"Cambiamo! continua a mantenere fede sulla promessa di essere il vero partito del cambiamento. - afferma Lilli Lauro, coordinatrice metropolitana del partito arancione - Nei primi cinque anni di governo del presidente Toti si e` visto il cambio di passo rispetto al passato e sono certa che in questa seconda legislatura avremo ancora modo di apprezzare la sua capacita` di amministratore e la discontinuita` con le scelte che in passato, sotto altre giunte, hanno penalizzato la nostra regione. Allo stesso tempo sono felice perche´ questo weekend ci dara` l'opportunita` di incontrare tanti cittadini che, se lo vorranno, avranno la possibilita` di avvicinarsi alla politica, entrando a far parte di un movimento serio e appassionato. La vicinanza e il contatto con il territorio rimangono alla base della nostra politica e, nel pieno rispetto delle norme anticovid, vogliamo continuare ad approfondire il dialogo con i genovesi e con i liguri per continuare a migliorare la terra che tanto amiamo".



Stand e apertura



Venerdi` 21 maggio



Celle Ligure, Piazza Sisto IV (9.30-12.00)



Sabato 22 maggio



Sanremo, Via Escoffier (9.00-13.00)



Alassio, Piazza Airaldi Durante (10.00-14.00)

Albisola, Passeggiata Montale/Harena Blanca (10.00-12.30) Andora, Viale Roma (10.00-18.00)

Savona, Via Paleocapa 20 (10.00-13.00)

Savona, Piazza Sisto IV (15.00-18.00)

Spotorno, Via Mazzini 35 (16.00-18.00)

Varazze, Viale Nazioni Unite/piazza della Chiesa (10.00-13.00)



Genova, Via XX settembre/via Porta degli Archi (10.00-12.00) Genova, Via XX settembre/San Vincenzo (9.00-13.00) Genova, Corso Italia altezza Boccadasse (15.30-18.30) Genova Pegli, Vico Sinope (10.00-17.00)



Campomorone, Piazza Marconi (9.00-13.00) Lavagna, Piazza Del Mercato (9.00-10.30)

Recco, Passo Assereto (10.00-12.00)

Sestri Levante, Piazza Della Repubblica (11.00-12.00)



La Spezia, Largo Caffarata (10.00-19.00)



Domenica 23 maggio



Diano Marina, Via Genova (9.00-13.00) Albenga, Piazza del Popolo (10.00-18.00)



Genova, Corso Italia altezza Boccadasse (10.00-12.00) Chiavari, Via Martiri della Liberazione (10.00-12.00) Rapallo, Piazza Cavour (10.00-12.00)



La Spezia, Arcola (10.00-12.00)

La Spezia, Val di Vara (15.00-18.00)