Cambiamo: "Sulla sanità non prendiamo lezioni da nessuno"

Liguria - "Dispiace vedere che, anche in una domenica di pieno luglio, il consigliere di minoranza Natale non abbia altro da fare che attaccare il presidente Giovanni Toti e la sua Giunta ancora una volta con temi di natura sanitaria. - dichiarano compatti i consiglieri regionali liguri di Cambiamo! - Ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia mondiale che stiamo sconfiggendo con una campagna vaccinale di massa che non si era mai vista, perche´ mai ce n'era stato bisogno in precedenza, e tutti i nostri sforzi sono concentrati nel superare le ultime resistenze di chi ancora non ha capito che il vaccino e` l'unica opportunita` per uscire da questa situazione di difficolta` che non e` solo di carattere medico e sanitario, ma anche economico".



"In questo quadro che, tecnicamente, pensavamo fosse chiaro a tutti, non accettiamo lezioni da nessuno, soprattutto da chi, come il consigliere di minoranza Natale, appartiene a una forza politica che in Liguria ha governato per decenni, causando i disastri che tutti conosciamo. - proseguono ancora i consiglieri arancioni - No caro Natale, ne´ tu ne´ il tuo partito siete nella condizione di impartire lezioni su nulla, al massimo le potete prendere e siamo assolutamente certi che ne avreste un grande bisogno. Giovanni Toti, oltre a fare egregiamente il presidente di Regione, e` anche l'assessore alla Sanita` della Liguria, e in questa veste ha varato un piano di rilancio della sanita` che portera` alla rinascita dell'intero settore della sanita`, grazie ai maxi investimenti che sono stati predisposti da questa Giunta".



"Il raggiungimento del pareggio e l'azzeramento del disavanzo del settore sanitario segnano il punto di partenza di un nuovo ciclo con investimenti ingenti che andranno a migliorare in maniera fondamentale gli assetti strutturali del sistema sanitario regionale. - aggiunge ancora il gruppo consiliare di Cambiamo! - Il programma Restart, inoltre, serve per riassorbire rapidamente la quota di domanda di prestazioni sanitarie che sono rimaste inevase durante il 2020, a causa della pandemia. In questo contesto appare veramente incredibile che Natale, esponente di quella parte politica che ha distrutto la sanita` in Liguria, cancellando ospedali, pronto soccorso e presidi medici, abbia la 'brillante idea' di elevarsi al grado di 'maestrino'".



"Siamo tutti presi dal profondo lavoro che stiamo svolgendo, ognuno per la sua responsabilita`, per costruire una Liguria sempre migliore e ricca di servizi per il cittadino, - concludono i consiglieri di Cambiamo! - e possiamo dire che ci manchi il tempo per impartire lezioni su come si amministri una regione, ma se Natale vuole, qualche ora per lui possiamo anche trovarla, magari la prossima volta si risparmia un'uscita come questa che di certo con qualche riflessione in piu` avrebbe anche potuto evitare".