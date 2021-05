Cambiamo: "Liguria ostaggio di un piano manutenzioni infinito e di controlli che sembrano punizioni"

Liguria - “A 3 anni dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi la Liguria e` ancora ostaggio di un piano di manutenzioni infinito e di una serie di controlli che acquistano sempre di piu` un sapore di punizione piu` che di aiuto. Occorre rendersi conto che la Liguria i suoi cittadini e le sue imprese devono tornare a vivere e che sia le concessionarie autostradali sia gli uffici proposti del ministero delle Infrastrutture e della Mobilita` Sostenibili con i loro ispettori debbano prendersi le proprie responsabilita`, in modo che i lavori in corso siano compatibili con la vita cittadini”. Cosi` Cambiamo Liguria in merito ai forti disagi sulla rete autostradale, a cui si e` aggiunta, oggi, la chiusura ai mezzi pesanti oltre le 3,5 tonnellate del viadotto tra i caselli di Lavagna e Sestri Levante, sull’autostrada A12, per cui si è tenuto un incontro in videoconferenza con la Prefettura e tutti i soggetti coinvolti. Cambiamo Liguria sottolinea che “non e` piu` tollerabile lo scarica barile tra concedente e concessionario. Ne´ e` ammissibile un piano di lavori incompatibili con la ripresa delle attivita`. Ci chiediamo per quale ragione il ministero dopo 3 anni non abbia piu` ultimato tutte le ispezioni e i suoi ispettori lavorino per aprire la Liguria o per chiuderla definitivamente, cosi` da non assumersi le proprie responsabilita`".