Brennero, Lega: "Ue non agisce ma ci dà ragione a Lega, misure Austria eccessive"

Liguria - “Dopo mesi, l’Ue dà ragione alla Lega: i controlli sanitari anti-Covid dell’Austria sui camion al Brennero erano eccessivi e contrari alle indicazioni della Commissione. Oggi, mentre quelle misure sono venute parzialmente meno, altre limitazioni al traffico dei veicoli commerciali imposte da Vienna sono ancora in vigore, e la presa di posizione dell'Ue è tiepida e inconcludente. La risposta della commissaria Valean alla nostra interrogazione dello scorso febbraio, giunta solo oggi, conferma le nostre perplessità su misure unilaterali che hanno creato una situazione inaccettabile per camionisti e lavoratori italiani, in barba al rispetto del carattere di proporzionalità definito dall’Ue stessa. Misure che chiaramente non sono valide per i camion austriaci che da mesi sottraggono clienti alle nostre aziende di fatto impossibilitate a varcare il Tirolo: se l’Italia avesse introdotto restrizioni simili, cosa sarebbe successo? Da tempo la Lega chiede una soluzione condivisa e rapida del problema, ma dall’Ue finora tante parole e nessun passo concreto. L’Italia faccia sentire la propria voce: dal ministro Giovannini ci aspettiamo una presa di posizione netta e inequivocabile, a tutela delle nostre imprese e dei lavoratori”. Lo affermano in una nota gli Europarlamentari della Lega Paolo Borchia e Marco Campomenosi (capo delegazione Lega), primi firmatari dell’interrogazione condivisa dalla delegazione della Lega.