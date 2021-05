Bozzano: "Approvato odg fondamentale per la semplificazione ed efficacia degli appalti pubblici"

Liguria - "Oggi Regione Liguria ha fatto un passo avanti in tema di semplificazione ed efficacia degli appalti di lavori pubblici. - afferma Alessandro Bozzano, consigliere regionale di Cambiamo! - In Consiglio Regionale, infatti, e` appena stato approvato l’Ordine del Giorno da me predisposto e condiviso con tutto il gruppo Cambiamo!, con l’obiettivo di semplificare e velocizzare le gare di lavori pubblici, per garantire che l’opera sia completata in tempi ragionevoli".



"Con questo atto abbiamo chiesto ed ottenuto che il presidente Giovanni Toti e la Giunta regionale prevedano una serie di azioni e strumenti di sostegno alle amministrazioni locali per arrivare in tempi giusti a raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del territorio, di tutela idrogeologica, di manutenzione delle strutture scolastiche, puntando sull’efficacia del procedimento e sulla certezza del risultato. - prosegue ancora Bozzano - E` stato ribadito che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti necessari autonomamente e che debbano prendere visione dell’area di intervento con sopralluoghi assistiti e puntuali per una piena conoscenza delle condizioni di contratto, oltre a dover vantare qualificata e positiva esperienza nell’esecuzione di lavori pubblici nell’ambito di intervento".



"Nell’ambito delle procedure negoziate e` stata riaffermata la necessita` che si tenga conto delle caratteristiche morfologiche, territoriali delle zone interessate dai lavori pubblici e si formino elenchi di imprese composti da operatori economici che posseggano una significativa conoscenza delle caratteristiche dei luoghi e dei territori, oltre a una adeguata struttura operativa in termini di locali tecnici di supporto sia di mezzi d’opera e risorse umane specializzate. - sostiene ancora Bozzano - Inoltre devono essere in grado di intervenire con la necessaria prontezza e professionalita` che tali interventi richiedono, devono disporre di sede legale o operativa nel luogo in cui viene effettivamente svolta l’attivita` imprenditoriale e dove sono conservati materiali ed attrezzature, come risultante dal certificato di iscrizione al Registro delle Imprese della Ccia in prossimita` dell’area di intervento".



"Oggi il gruppo Cambiamo! ha ottenuto tutta una serie di piccole accortezze che sono garanzie in piu`, - conclude il consigliere arancione - che non costano nulla e non ledono nessuno, ma sono di grande importanza per l'utente finale che e` il cittadino".