Benifei su Genova Jeans: "Un milione di euro per cinque giorni. Serve trasparenza"

Liguria - "Un milione di euro per 5 giorni, ecco quanto è costato il Genova Jeans, e quale ritorno ha portato alla città?" A chiederselo è l'europarlamentare ligure Brando Benifei, capogruppo del PD al Parlamento europeo.



"La domanda è retorica - prosegue - perché non è possibile sapere il beneficio che questa spesa mastodontica di fondi pubblici ha portato a Genova, visto che la conferenza stampa che doveva rendicontarne i dati è stata cancellata all'ultimo minuto, senza motivazioni. Che dire, proprio un bell'esempio di trasparenza.

Parliamo di soldi dei contribuenti, molti, che si potevano adoperare, ad esempio, per la stabilizzazione dei precari del Teatro Nazionale, per assunzioni al Festival della scienza, o per la ristrutturazione del Museo di Sant’Agostino, come evidenziato dall’ex assessora Elisa Serafini che per prima si era opposta a questa iniziativa. Il sindaco Marco Bucci deve fare chiarezza immediatamente su questa vicenda perché Genova merita di essere amministrata in modo serio e trasparente".