Autostrade, Paita (Iv): "Troppi ritardi e disagi, pedaggi siano liberi"

Liguria - "Oggi si sono svolte, davanti alle Commissioni riunite Ambiente e Trasporti della Camera, le audizioni dei rappresentanti dei concessionari delle Autostrade sui pesanti disagi provocati dai cantieri sulla rete ligure". Lo dichiara Raffaella Paita, presidente della Commissione Trasporti della Camera. "Nel corso dell'audizione - spiega - ho chiesto ai vertici dei concessionari Autostradali i numeri precisi sui cantieri e trasparenza sulla loro localizzazione, se i lavori condotti nelle gallerie rispettassero la norma europea sull'obbligo di messa in sicurezza e quelli sui viadotti abbiano tenuto conto delle direttive emanate dal Mit nel 2020. Il quadro emerso attraverso le risposte rende evidenti che i lavori sono ancora indietro ed e' facile prevedere che i problemi di viabilita' si protrarranno ancora troppo a lungo. Ho presentato una proposta di legge che prevede, nel caso in cui i rallentamenti dovessero protrarsi ancora, la sospensione del pagamento dei pedaggi per tutto il sistema autostradale della regione, fino al 31 dicembre 2021. Se approvata, la legge puo''offrire agli utenti il doveroso risarcimento per i disagisubiti". "L'audizione dei sindaci delle aree interessate ha fatto emergere la necessita' di opere alternative come tratti diAurelia bis e tunnel Fontanabuona. La giornata ha rafforzato in noi l'idea che quella che tormenta le autostrade liguri rappresenti una vera e propria emergenza", conclude.