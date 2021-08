Assistenza sanitaria ai senza fissa dimora, la proposta della Lista Sansa

Liguria - L'assistenza sanitaria anche ai senza fissa dimora: questo il contenuto della nuova proposta di legge della Lista Sansa in consiglio regionale. «Chi non ha una casa - afferma il capogruppo Sansa sente ancora più bisogno di qualche punto fisso. Di qualcuno che si prenda cura di lui e della sua salute. È una questione di civiltà, così anche chi non ha dimora recupera un nome, torna a essere visibile per la città dove vive». Una proposta di legge che nata allo scopo di far “comprendere pienamente nell’esercizio di questo diritto alla salute i senza fissa dimora, oggi esclusi dalle liste degli assistiti delle aziende sanitarie regionali”.

«L’articolo 32 della Costituzione - aggiunge Sansa - definisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività. In questo momento storico, a causa della pandemia, risulta essere particolarmente sensibile l’esigenza di contemperare questo diritto individuale con la tutela della salute pubblica. Riteniamo doveroso seguire l’esempio di altre Regioni che già provvedono a garantire ai senza fissa dimora questo diritto essenziale alla salute in quanto soggetti più fragili e dalla minore consapevolezza dei loro diritti. La tutela dei più deboli è anche garanzia per tutti i cittadini che sia tutelato l’interesse della collettività di un efficiente sistema sanitaria in una fase di pandemia», conclude Sansa