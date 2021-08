Assessore Benveduti: "De Carolis alla guida di Anas sarebbe ennesima beffa"

Liguria - "Da genovese e ligure sono sconcertato e infastidito nel sentire circolare alcune voci che vorrebbero Ugo De Carolis, ex manager di fiducia del gruppo Atlantia nel periodo Castellucci, alla guida di Anas, società pubblica che si occupa della sicurezza degli italiani su strade e autostrade". Così in una nota l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Liguria, Andrea Benveduti. "Se questa notizia, rilanciata da alcuni media, trovasse conferma - aggiunge Benveduti - sarebbe l’ennesima beffa per la Liguria. Pretendiamo che i ministri Franco e Giovannini chiariscano al più presto la posizione del governo".