Articolo Uno Liguria: "Vaccini, commissariare potrebbe essere l'unica soluzione adeguata"

Liguria - "Fare presto e bene i vaccini è la condizione per poter tornare a una vita normale , ma in Liguria e in molte regioni dove governa la destra non è così". Lo si legge nell'intervento diffuso in queste ore dall'esecutivo regionale di Articolo Uno Liguria. "Infatti, nonostante gli annunci propagandistici di Toti e co. - si legge ancora -, la Liguria è ancora oggi penultima. Problemi ci sono per tutti, ma in questo caso la colpa non è del governo, ma delle regioni che gestiscono le vaccinazioni e del virus che rilancia il suo attacco e riporta molte regioni in zona rossa. Cosa fa Toti? Spesso fa solo propaganda anche se è spesso assente dagli incontri sui temi della sanità su cui ha voluto tenersi la delega. Invece di intervenire sulle Asl, usare le strutture pubbliche disponibili ecc. fa accordi con i privati, butta risorse pubbliche facendo fare ai privati, in strutture private di cui paga la locazione, ciò che si dovrebbe fare con il servizio pubblico. Per tutto questo va rivisto il piano vaccinale, come chiede anche la mozione del gruppo PD / Articolo Uno presentata in Regione. Occorre rivedere i luoghi e il personale dedicato assumendo le figure necessarie. È urgente chiarire le priorità, le procedure , accelerando per le categorie a rischio e per ultravulnerabili e vulnerabili a cui vanno garantiti tempi certi, trasparenza e condizioni di sicurezza. L' on. Fornaro, capogruppo di Articolo Uno/LEU, ha chiesto al governo di intervenire su Lombardia e Liguria, di certo se non ci saranno cambiamenti, rapidi ed efficaci, commissariare chi accumula errori e ritardi gravi potrebbe essere l'unica soluzione adeguata, noi ci batteremo perché la regione adotti tutte le misure necessarie a tutelare la salute di tutti, non gli affari di pochi".