Anniversario Morandi, Toti ringrazia Draghi: "Modello Liguria faro per sfide future"

Liguria - "Ringrazio il Presidente del Consiglio Mario Draghi per le parole di vicinanza alla città di Genova, a tre anni dal crollo di Ponte Morandi, e di stima per lo straordinario lavoro compiuto per la ricostruzione del ponte di Genova San Giorgio. Quello sforzo collettivo ha dato fiducia al Paese e ha consentito alla città e alla Liguria di affrontare al meglio altre difficoltà, tra cui l'emergenza Covid. Per questo, senza mai dimenticare l'immane tragedia di tre anni fa, siamo convinti che il modello Liguria debba costituire un faro per le grandi sfide del futuro". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti in merito alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio.