Afghanistan, Natale: "La Regione sostenga le iniziative a favore dei rifugiati"

Liguria - "Pieno sostegno alla proposta partita dai parlamentari europei del Partito democratico che chiedono una risposta comune europea per creare canali di accesso e corridoi umanitari, con particolare priorità, per le donne, i minori e le famiglie. Anche la Regione Liguria deve fare la propria parte e non soltanto nei confronti di chi in questi anni ha supportato la missione italiana, come ha dichiarato il presidente Toti, sul suo profilo di Facebook, subito copiato, nei contenuti, dal sindaco della Spezia e con la sindaca di Sarzana che addirittura restringe il campo esclusivamente alle attiviste donne. Persino Salvini ha corretto il proprio pensiero (come gli capita spesso ultimamente), chiedendo corridoi per donne e bambini senza fare odiose distinzioni sul loro ruolo nelle attività della compagine italiana presente in Afghanistan". A intervenire così sulle ripercussioni della crisi afghana è il consigliere regionale del Pd, Davide Natale, autore di una proposta nei confronti della giunta regionale.



"Chiedo formalmente alla Regione - prosegue Natale - di fare la propria parte nella tutela dei rifugiati che in queste ore stanno chiedendo un aiuto per poter fuggire a morte sicura e coordini le attività degli enti locali liguri che hanno già dato la disponibilità, a differenza della Spezia e di Sarzana, ad accogliere i rifugiati. Rimango stupito quando, chi rappresenta le istituzioni, non coglie fino in fondo il dramma di quanto succede in Afghanistan. Ha fatto bene il segretario Letta a chiedere a tutta la comunità del Pd di aiutare le associazioni che si stanno adoperando sia nella terra asiatica che nel nostro Paese a favore dei rifugiati e hanno fatto bene gli europarlamentari a chiedere un intervento della Comunità europea", conclude Natale.