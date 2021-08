Acerbo (Prc-Se): “Su strage Ponte Morandi ci indigna ipocrisia del Governo e della politica”

Liguria - "Nell'anniversario della strage del Ponte Morandi ci indigna l'ipocrisia del governo e della politica. Con quale faccia promettono giustizia i rappresentanti di un governo che ha premiato i Benetton e gli altri azionisti di Atlantia ricomprando le loro azioni invece di riprendersi la concessione?

Con quale faccia si fingono commossi i responsabili della privatizzazione delle autostrade e delle regole tutte a favore della concessionaria privata che non ha garantito la manutenzione e la sicurezza del ponte?

Il Presidente Draghi non si è presentato a Genova perchè ben ricorda quando si occupava delle privatizzazioni al Ministero del Tesoro?

Gli esponenti del centrosinistra portano la responsabilità politica della privatizzazione, quelli della destra di aver poi confezionato norme scandalosamente a tutela di Benetton.

Ricordo che la responsabilità della privatizzazione fu dei governi Prodi e D'Alema e che con il governo berlusconi IV fu approvata con legge la vergognosa clausola che ha garantito ai Benetton il diritto a un indennizzo in qualunque ipotesi di scioglimento del rapporto concessorio.

Come Rifondazione Comunista rivendichiamo di esserci opposti fin dall'inizio alla privatizzazione delle autostrade e finchè siamo stati in parlamento di aver contestato la mancanza di controlli e convenzioni tutte a favore dei privati".



Maurizio Acerbo, segretario nazionale del Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Europea