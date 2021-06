“Toti dica cosa intende fare dopo la sentenza della Corte Costituzionale”

Liguria - “Di fronte al pronunciamento della Corte Costituzionale che riapre alla possibilità di costituire una società in house per le Oss, il presidente ed assessore alla sanità Toti faccia sapere ai lavoratori ed al Consiglio regionale cosa intende fare.” Così i consiglieri regionali Davide Natale, Partito Democratico e Roberto Centi, Lista Sansa, che continuano: “A questo scopo abbiamo oggi depositato la richiesta di una commissione urgente. Il pronunciamento della Corte apre nuovi scenari da indagare in tempi rapidissimi, viste anche le scadenze dell’iter concorsuale, e l’immobilismo dimostrato dal Presidente della Regione durante tutta questa vicenda deve finire. È in gioco il futuro delle 158 OSS spezzine e delle loro famiglie, una vertenza che si sarebbe potuta risolvere mesi fa e che invece si è voluta trascinare sino ad oggi senza ascoltare le proposte dell’opposizione e dei sindacati. La Regione Liguria si pronunci quanto prima sulla effettiva attuabilità della società in house e si assuma la responsabilità della sua posizione di fronte ai lavoratori.”