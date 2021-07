"Riduzione pedaggi in caso di disagi estesa a tutte le concessioni, una vittoria di Iv"

Lo afferma in una nota la deputata spezzina Raffaella Paita.

Liguria - “L’annuncio del Mims di estendere a tutte le concessioni autostradali la regola secondo cui, in caso di disagi, vengono applicate delle riduzioni sui pedaggi, è una vittoria di Italia Viva”. Lo dichiara Raffaella Paita, deputata di Italia Viva, a proposito delle parole del ministro Enrico Giovannini (ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili) sui pedaggi autostradali. “Si tratta di un risultato importante al cui raggiungimento ho contributo con un emendamento al Dl Sostegni, che ha evidentemente provocato nel governo la reazione sperata. Ci pare un gesto doveroso di attenzione rispetto agli infiniti disagi patiti da cittadini e autotrasportatori, soprattutto in Liguria. A questo proposito, bisogna tuttavia aggiungere che mentre i rallentamenti e le code continuino a creare problemi sulle autostrade di tutta la regione, a beneficiare degli sconti sia solo chi ne utilizza il tratto genovese. Si tratta, a nostro avviso, di una di una decisione da integrare . Chiediamo per questo al ministro di estendere la riduzione dei pedaggi a tutta la rete autostradale della Liguria”, conclude.