"Perchè in Liguria si pensa ai giovani quando non sono ancora coperti gli over60?"

Il consigliere spezzino Ugolini (M5S) avverte: "Se non mettiamo prima in sicurezza le categorie fragili, quelle che sono peraltro più a rischio ospedalizzazione seria, non ne usciamo”.

Liguria - “In Liguria si continua a pensare alle percentuali di dosi somministrate sul numero di quelle ricevute, a fughe in avanti per categorie sempre più giovani. Il tutto solamente per recuperare posizioni nella classifica nazionale. Ma quanto si hanno a cuore i cittadini fragili e più bisognosi di attenzioni perché affetti da patologie gravi? Penso ad esempio agli allergici cui si garantisce un solo giorno di somministrazioni la settimana…". Lo dichiara il consigliere regionale Paolo Ugolini, che aggiunge: "Anziché terminare celermente gli ultra 80enni, i 70 e 60enni, anziché accelerare sulle vaccinazioni a domicilio, qui non sentiamo che parlare di prenotazioni per i 40enni. Eppure, il Commissario all'emergenza ha chiaramente raccomandato alle Regioni di coprire prima tutti gli over 60. Conveniamo dunque anche noi con quanto dichiarato da Figliuolo: facile farsi prendere dalla propaganda. E Toti, con la sua corsa ad aprire le prenotazioni ai più giovani, sta facendo proprio questo, dimenticando che se non mettiamo prima in sicurezza le categorie fragili, quelle che sono peraltro più a rischio ospedalizzazione seria, non ne usciamo”.