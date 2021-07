"Natale ignora i tempi tecnici per individuare i vigneti storici ed eroici"

Liguria - "Negli ultimi giorni ho sentito che un esponente della minoranza in Consiglio Regionale ha cercato di fare una polemica insensata e miope sulle strategie di Regione Liguria in merito all'agricoltura. - dichiara Daniela Menini, consigliera regionale di Cambiamo! in Regione Liguria - Intanto, prima di entrare nel merito, voglio ribadire, perche´ e` bene farlo, che la nostra Liguria grazie al lavoro della sua Giunta regionale e del suo assessore competente, Alessandro Piana, e` riuscita a ottenere il 18% in piu` dei finanziamenti rispetto al periodo 2014-2020, avvenimento per nulla scontato. All'interno del Programma di sviluppo rurale (PSR), infatti, al termine di mesi di confronto, di Conferenze Stato-Regioni e di rinvii alle commissioni competenti, si e` deciso di concedere un aumento aggiuntivo di risorse alla nostra regione che consentiranno al settore di poter ripartire di slancio".



"In materia di agricoltura non vogliamo certo fermarci qui e sappiamo quanto il tema sia importante per il nostro territorio. - spiega ancora Menini - Ed e` per questo che mi sento di bollare come strumentale e poco accorta la polemica del consigliere del Pd, Davide Natale, che ha accusato Regione Liguria di non aver ancora predisposto i criteri per identificare i vigneti eroici e storici".



"Quello che Natale ignora, o finge di ignorare, e` il tempo che occorre per strutturare e costruire un piano che tenga conto di questa identificazione delle aree agricole che possono rientrare tra quelle eroiche e storiche. - conclude la consigliera arancione - All'inizio della prossima settimana, tra l'altro, posso confermare che si terra` un incontro che avra` come tema principale la discussione per la stesura dei criteri che porteranno alla certificazione di questa eventuale identificazione. Natale puo` fare tutte le Interpellanze o gli Ordini del giorno che ritiene ma, nella pratica, i tempi tecnici per arrivare a questo eventuale riconoscimento sono derivanti da convenzioni e accordi che non dipendono dalla Regione, ma direttamente dal Ministero competente. Regione Liguria, dunque, non e` mancante in nulla ma sta semplicemente rispettando le tempistiche dettate dal Governo centrale".