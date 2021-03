"Liguria unica regione del Nord Italia in fascia gialla, con Rt a 1 e con scenario di rischio basso"

Liguria - "Secondo i dati dell'ultimo report la Liguria sarebbe l'unica regione del Nord Italia in fascia gialla, con RT a 1 e con scenario di rischio basso: non lo siamo per il decreto Draghi che congela la fascia gialla fino al termine delle vacanze pasquali, ma il dato è comunque confortante". Lo ha detto il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa di ieri, chiarando che mentre la provincia dove si registra il più alto numero di contagi è quella di Savona che, come è stato nelle settimane scorse nell'imperiese, oggi ha un'incidenza superiore alla media regionale. "Abbiamo cominciato oggi valutazioni su eventuali provvedimenti restrittivi: siamo ancora in area discrezionale, non abbiamo toccato i livelli raggiunti a Ventimiglia e Sanremo un mese fa. Quando intervenimmo sul ponente eravamo in fascia gialla, oggi siamo in fascia arancione ed è già prevista la chiusura delle scuole per le vacanze pasquali. Metteremo in atto tutte le misure locali di controllo possibili, ma allo stato attuale i dati non chiedono ulteriori misure restrittive".



"Il cluster ospedaliero di Lavagna pone problemi importanti - ha detto in conclusione - Non è facile utilizzare personale non vaccinato su mansioni non a rischio contagio: non sapremmo come impiegare infermieri e oss, e come noto non largheggiamo in quelle figure professionali. Ne ho parlato a lungo ieri con il ministro Speranza, che mi ha detto che all'interno del governo c'è una riflessione in corso sull'obbligatorietà per talune categorie, soprattutto ospedaliere. Alla luce della necessità di proteggere i cittadini potrebbero esserci i presupposti legali e politici, ma chiaramente serve una legge nazionale perché rischiamo il caos nei nostri ospedali".