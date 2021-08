"Fuoristrada anche lungo gli alvei in secca, rispettando ambiente e siti protetti"

Liguria - “Il consiglio regionale ha approvato l’emendamento della Lega sulla disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati in Liguria che dà un nuovo impulso alla ripresa e allo sviluppo economico e turistico del territorio, già penalizzato dalle restrizioni imposte per l’emergenza coronavirus. In sostanza, nel caso di manifestazioni o gare, purché non ricorrenti più di una o due volte l’anno, ogni Comune potrà consentire, per un massimo di due giorni, il transito fuoristrada dei mezzi anche lungo tracciati non adibiti ad attività sportive, fatti salvi i divieti già esistenti. L’emendamento approvato prevede che vengano escluse dai divieti le parti in secca degli alvei, salvo nei casi di eventuali allerte di Protezione civile e di aree comprese nei circa 120 siti protetti della Rete Natura 2000, disponendo l’obbligo di ripristino dell’ambiente a cura degli organizzatori”. Lo dichiara in una nota il consigliere regionale e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana (Lega).