"Diminuzione attività ambulatoriali, dati allarmanti in Liguria"

Liguria - "Ho depositato due interrogazioni su due diversi aspetti che riguardano la Sanità.

La prima riguarda il problema delle attività di screening e ambulatoriale per i pazienti no Covid.

Abbiamo letto i risultati dell’indagine sulla diminuzione delle attività ambulatoriali e di screening. Sono dati allarmanti che richiedono un piano eccezionale per mitigare gli effetti di tale situazione. Durante la discussione in Consiglio avevo proposto di individuare in ogni Asl una struttura da dedicare a questi tipi di interventi. Una situazione non più sostenibile! Ho chiesto alla giunta di intervenire. Le inefficienze di questi mesi, se non si interviene in tempi strettissimi e con un’attività straordinaria, saranno pagate dai cittadini in un lasso temporale molto ravvicinato.

La seconda riguarda il concorso delle OSS di Asl 5.

Durante l’audizione in conferenza dei capigruppo l’Assessore delegato e il Direttore di Alisa avevano assicurato che i concorsi per la copertura dei ruoli vacanti a livelli spezzino è quello a livello regionale si sarebbero svolti nella medesima giornata. Le bugie hanno le gambe corte e con la pubblicazione del bando regionale si è palesato quanto si temeva: è saltata la concomitanza delle date!!!

Questo comportamento è indescrivibile e crea tensione tra i lavoratori che si sentono presto in giro.

Se non è più nemmeno sufficiente assumersi impegni dinnanzi alle organizzazioni sindacali e a tutti i gruppi che siedono in consiglio regionale, mi chiedo quale credibilità possa avere il confronto con questa giunta e la dirigenza di Alisa. Chiediamo alla giunta di intervenire per sospendere l’atto!"



Davide Natale

Consigliere regionale Pd