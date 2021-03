Liguria - “Contro la violenza sulle donne” é il primo di una serie di incontri che Liguria in Azione dedicherà alle donne, ai giovani e ai bambini in linea con il programma "Next Generation Italia" recentemente presentato dal partito fondato da Carlo Calenda. L’incontro, moderato da Susanna Rimassa di Genova In Azione, è aperto al pubblico e si terrà martedì 30 marzo a partire dalle ore 18:30 su Zoom (ID: 894 8935 9893) con diretta sul profilo Facebook Genova in Azione.