"Con Natale ci coordineremo al meglio affinché i liguri possano sfruttare i Recovery Plan"

Liguria - "Voglio esprimere grande soddisfazione per l'elezione di Davide Natale alla guida della commissione regionale sul Recovery Plan". A dichiararlo è l'europarlamentare ligure Brando Benifei, capodelegazione del PD al Parlamento Europeo, che prosegue: "Il piano, la sua rigorosa programmazione e l'ottimizzazione delle risorse a esso collegate sono una sfida epocale che la Liguria deve utilizzare al massimo del potenziale. Natale conosce molto bene il territorio e le sue priorità, in particolare la provincia della Spezia, e ha una solida preparazione politica e amministrativa che lo rende la persona giusta al posto giusto. Ci coordineremo certamente al meglio, ai diversi livelli istituzionali, affinché i liguri possano sfruttare pienamente questa occasione e costruire una regione più moderna e più giusta, in coerenza con gli assi prioritari di intervento indicati dalla Commissione Europea e dal Governo: sviluppo sostenibile, digitalizzazione, sostegno a occupazione giovanile e femminile. A Natale le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro"